В Ивделе пьяный водитель наехал на женщину и на капоте скинул ее в реку (ФОТО)

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Ивделе, случившегося в выходные. Пьяный водитель за рулем ВАЗа наехал на женщину-пешехода и вместе с ней на капоте съехал в водоем. Женщина получила сотрясение мозга и множественные переломы.

«В Ивделе местный житель 1986 года рождения, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-2113. Двигаясь по улице Карьерной, он допустил наезд на 58-летнюю женщину, которая шла по правой стороне дороги в попутном направлении. От удара пенсионерка оказалась на капоте и ударилась о лобовое стекло автомобиля. Водитель, не справившись с управлением, проехал через встречную полосу к противоположному краю дороги съехал в водоем, в который с капота скатилась и женщина», – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В результате ДТП 31-летний нарушитель не пострадал. А пешеход получила сотрясение мозга, множество переломов и была доставлена машиной скорой помощи в ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ».

Водитель ВАЗ-2113 имеет 13 лет стажа за рулем, в марте 2017 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают более подробные и точные обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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