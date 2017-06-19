Неделя в Екатеринбурге будет дождливой и прохладной, возможны грозы и град

Предстоящая неделя будет в Екатеринбурге дождливой, температура воздуха днем не поднимется выше 23 градусов. Сегодня в регионе сохраняется опасность гроз с градом и порывами ветра до 25 метров в секунду.

По сообщениям синоптиков, сегодня в Екатеринбурге будет прохладно – всего 15-17 градусов днем, 12- ночью. Дожди будут идти весь день. Также на 19 июня было продлено экстренное предупреждение от МЧС о грозах с градом и усилении ветра до 25 метров в секунду.

С завтрашнего дня станет теплее, но незначительно. 20 и 21 июня температура воздуха поднимется до 21-23 градусов, будет выглядывать солнце, ветер стихнет. Но дожди не прекратятся.

На сухую погоду, по предварительным данным, можно будет рассчитывать 22 июня, но более точный прогноз метеорологи смогут сделать не раньше среды.

«Всего с начала июня на Екатеринбург выпало 38 миллиметров осадков – половина от месячной нормы. Средняя температура месяца в текущем году – 17,1 градуса. Это на 1,3 градуса ниже обычных показателей», – сообщает сегодня портал администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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