В Свердловской области 12 тысяч многоквартирных домов построены до 1945 года

Жилой фонд Свердловской области сегодня насчитывает 109,2 миллиона квадратных метров, за год он увеличился на 1,5%. При этом в регионе по-прежнему много старого и ветхого жилья: почти 3000 многоквартирных домов поострены до 1920 года, еще 9200 – с 1921 по 1945 годы.

Как сообщает сегодня Свердловскстат, за 2016 год жилфонд Свердловской области увеличился на 1,5% и сегодня составляет 109,2 миллиона квадратных метров. В среднем на одного жителя приходится 25,2 кв. м общей площади. Жилищный фонд представлен, в основном, каменными и кирпичными домами. Их доля составила 35,7% общей площади жилищного фонда, на панельные и деревянные дома приходилось 25,6% и 17,0% соответственно.

При этом в регионе по-прежнему много ветхого жилья: 13 тысяч многоквартирников построены еще до 1945 года. Еще 44,3 тысячи домов возводились в период с 1946 по 1970 годы. С 1971 до 1995-го было построено 34,7 тысячи домов, после 1995-го – всего 6 тысяч.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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