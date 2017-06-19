Понедельник, 19 июня 2017, 11:36 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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На уральской «трассе смерти» иномарка улетела в кювет, погибла женщина (ФОТО 18+)

На уральской «трассе смерти» иномарка улетела в кювет, погибла женщина (ФОТО 18+)
Фото отдела пропаганды УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области в результате ДТП погибла 50-летняя пассажирка Mitsubishi Lancer.

Как передает корреспондент NDNews.ru, авария произошла сегодня утром на 322 километре трассы Екатеринбург – Серов. 35-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в сторону областного центра, не справился с управлением, в результате иномарка вылетела в кювет и перевернулась. От полученных травм на месте погибла 50-летняя женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденье. В момент аварии водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, уточняют в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

Новый День: На уральской ''трассе смерти'' иномарка улетела в кювет, погибла женщина (ФОТО)
Новый День: На уральской ''трассе смерти'' иномарка улетела в кювет, погибла женщина (ФОТО)

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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