На уральской «трассе смерти» иномарка улетела в кювет, погибла женщина (ФОТО 18+)

В Свердловской области в результате ДТП погибла 50-летняя пассажирка Mitsubishi Lancer.

Как передает корреспондент NDNews.ru, авария произошла сегодня утром на 322 километре трассы Екатеринбург – Серов. 35-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в сторону областного центра, не справился с управлением, в результате иномарка вылетела в кювет и перевернулась. От полученных травм на месте погибла 50-летняя женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденье. В момент аварии водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, уточняют в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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