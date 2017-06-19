Пьяный уралец угнал иномарку и стал таксистом

В Свердловской области наряд ДПС задержал горе-таксиста, который халтурил извозчиком на угнанном автомобиле. Мужчина успел заработать 500 рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, уралец перед угоном выпивал вместе со своими друзьями в Екатеринбурге. После застолья мужчину потянуло на приключения. Увидев, что водитель «Дэу Нексии» забыл ключи зажигания в машине, подвыпивший злоумышленник прыгнул за руль иномарки и поехал. «По пути он посадил пассажира, который за 500 рублей попросил подвезти его до Первоуральска. Угонщика задержали на Динасовском шоссе сотрудники ГИБДД. При проверке документов выяснилось, что водитель «Дэу Нексии» находится в состоянии алкогольного опьянения, вообще не имеет документов на право управления транспортным средством, а сам автомобиль находится в розыске как похищенный в Екатеринбурге», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Теперь злоумышленнику грозит 15 суток ареста за вождение в пьяном виде. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»). По информации силовиков, пьяный лихач ранее уже 10 раз был судим за имущественные преступления.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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