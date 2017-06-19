На улицах вокруг Центрального стадиона запретят парковать автомобили

С 1 июля администрация Екатеринбурга вводит запрет на парковку транспорта на улицах, прилегающих к Центральному стадиону. Знаки установят на Малышева, Репина, Ленина, Татищева и других улицах.
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга сообщает, что ограничения вводятся для увеличения пропускной способности улиц. Водителей предупреждают, что к 1 июля знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на вновь построенных и реконструированных улицах:
– Малышева от Московской до Репина;
– Репина от переулка Пестеревского до транспортной развязки Серафимы Дерябиной – Репина – Гурзуфской;
– проспекте Ленина от Московской до Репина;
– Татищева от Репина до Красноуральской;
– Московской от Хомякова до Малышева;
– переулке Пестеревском от Шейнкмана до Репина;
– Мельникова от Репина до Верх-Исетского бульвара;
– Пирогова от Репина до Татищева;
– Крауля от Репина до Токарей;
– Ключевской от Токарей до Пирогова.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 19.06.17
Заводы Екатеринбурга 22 июня включат сирены. / Пьяный уралец угнал иномарку и стал таксистом. / В Екатеринбурге выкупили еще два уличных экрана «Соль». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»