На улицах вокруг Центрального стадиона запретят парковать автомобили

С 1 июля администрация Екатеринбурга вводит запрет на парковку транспорта на улицах, прилегающих к Центральному стадиону. Знаки установят на Малышева, Репина, Ленина, Татищева и других улицах.

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга сообщает, что ограничения вводятся для увеличения пропускной способности улиц. Водителей предупреждают, что к 1 июля знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на вновь построенных и реконструированных улицах:

– Малышева от Московской до Репина;

– Репина от переулка Пестеревского до транспортной развязки Серафимы Дерябиной – Репина – Гурзуфской;

– проспекте Ленина от Московской до Репина;

– Татищева от Репина до Красноуральской;

– Московской от Хомякова до Малышева;

– переулке Пестеревском от Шейнкмана до Репина;

– Мельникова от Репина до Верх-Исетского бульвара;

– Пирогова от Репина до Татищева;

– Крауля от Репина до Токарей;

– Ключевской от Токарей до Пирогова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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