Вынесен приговор уральцу, который убил девушку, чтобы не расплачиваться за секс-услуги

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Евгению Беляшу, который жестоко расправился с молодой мамой Екатериной Яновой. Он познакомился с ней в интернете и предложил 20 тысяч рублей за ночь. Но, когда пришло время расплачиваться, дал только 1,5 тысячи, а на возмущения и угрозы обратиться в правоохранительные органы – хладнокровно задушил.

Как передает корреспондент NDNews.ru, преступление было совершено ночью с 13 на 14 декабря 2016 года в квартире на улице Металлургов в Екатеринбурге. Сначала Беляш оставил тело убитой, накрыв его одеялом, но на следующий день вернулся за ним и вывез в лес, завалив снегом. Как установили следователи, на момент смерти Яновая была замужем за жителем Новоуральска, у пары остался трехлетний сын. Супруг не знал о второй жизни своей 25-летней возлюбленной. Сама девушка долго искала работу и, судя по всему, согласилась на платные секс-услуги по причине отсутствия денег. Евгений совершил с ней несколько половых актов за ночь и самого начала не собирался платить оговоренную сумму.

По результатам судебного разбирательства Евгению Беляшу назначено наказание в виде 12 лет колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 9 месяцев, сообщили сегодня NDNews.ru в судебной инстанции. Суд учел аморальное поведение потерпевшей, а также тесное сотрудничество мужчины со следствием.

Добавим, что в своем последнем слове Беляш заявил, что сожалеет о совершенном преступлении. В ходе прений сторон гособвинитель просил для молодого человека, ранее уже судимого, 14,5 лет колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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