Водитель Uber подрался с пассажирами (ВИДЕО)

В Екатеринбурге разгорается скандал вокруг популярного сервиса такси. Один из клиентов, Григорий, снял на видео, как водитель сначала отказывается везти пассажиров, а затем вытаскивает их из машины и пытается избить с компанией друзей – уроженцев кавказских республик.

«Мы вызвали машину до Арамиля. У меня сразу автоматически списались деньги. А таксисту оповещение о списанной сумме не пришло. Они получают деньги на счет не сразу. И он начал нам хамить, обвиняя в том, что мы не заплатили. Я решил это зафиксировать, и достал телефон», – описывает начало конфликта Григорий. По его словам, они с товарищем решили пойти на принцип, и добиться выполнения оплаченной услуги. Их водитель не стал связываться со службой поддержки. Вместо этого мужчина отвез пассажиров к стоянке своих друзей, и силой начал вытаскивать клиентов из автомобиля. Дошло до драки

«Он начал тащить меня из салона, ударил ногой. Я решил, что могу обороняться. Хотя лет 10-15 не дрался, в данном случае решил, что можно дать сдачи», – объяснил драку пострадавший клиент. Приятель Григория снял, как тот, выйдя из машины нанес несколько ударов таксисту. К месту действий подтянулись друзья водителя, и дело могло кончиться серьезными побоями для принципиальных пассажиров. К счастью, рядом в это время проходил сотрудник ППС. Он вмешался в конфликт. И таксист, и его пассажиры написали в полиции заявления. Сейчас по ним ведется проверка.

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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