Сотрудники УФСБ арестовали семью, изготовлявшую наркотики (ФОТО)

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области на территории Новоуральского городского округа провели операцию по задержанию группы лиц, причастной к изготовлению наркотиков в особо крупных размерах.

Было установлено, что около года назад семейная пара из Новоуральска организовала получение химического реагента через интернет-магазин с целью производства синтетического наркотического вещества. Позже супруги (1987 и 1990 г. р.) арендовали помещения в близлежащих поселках для организации лабораторий по изготовлению запрещенных средств с дальнейшим распространением готового продукта. В социальных сетях супруги находили курьеров, которые за деньги были готовы делать тайники-закладки.

В результате тщательно спланированной спецоперации во время осуществления очередной закладки была задержана курьер, гражданка Л., 1971 г.р., при ней обнаружено и изъято вещество белого цвета. Позже оперативными сотрудниками был задержан гражданин К., житель Новоуральска, 1984 г. р., также являющийся распространителем белого порошка. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам ФСБ и попытался скрыться с места совершения преступления.

Завершающим этапом спецоперации стало задержание семейной пары в арендованном ими помещении, где были обнаружены средства изготовления и упаковки наркотических веществ, а также уже готовые к сбыту крупные партии наркотиков. В ходе опроса задержанные выдали еще два тайниковых схрона с закладками наркотического вещества общим весом более 4 кг.

Согласно заключению специалиста управления, все изъятые вещества являются синтетическим наркотиком. Общий вес изъятых наркотических веществ составил более 5 кг. Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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