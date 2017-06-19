Понедельник, 19 июня 2017, 15:00 мск

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Сотрудники УФСБ арестовали семью, изготовлявшую наркотики (ФОТО)

Сотрудники УФСБ арестовали семью, изготовлявшую наркотики (ФОТО)

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области на территории Новоуральского городского округа провели операцию по задержанию группы лиц, причастной к изготовлению наркотиков в особо крупных размерах.

Новый День: Сотрудники УФСБ накрыли семью, изготовлявшую наркотики (ФОТО)

Было установлено, что около года назад семейная пара из Новоуральска организовала получение химического реагента через интернет-магазин с целью производства синтетического наркотического вещества. Позже супруги (1987 и 1990 г. р.) арендовали помещения в близлежащих поселках для организации лабораторий по изготовлению запрещенных средств с дальнейшим распространением готового продукта. В социальных сетях супруги находили курьеров, которые за деньги были готовы делать тайники-закладки.

Новый День: Сотрудники УФСБ накрыли семью, изготовлявшую наркотики (ФОТО)

В результате тщательно спланированной спецоперации во время осуществления очередной закладки была задержана курьер, гражданка Л., 1971 г.р., при ней обнаружено и изъято вещество белого цвета. Позже оперативными сотрудниками был задержан гражданин К., житель Новоуральска, 1984 г. р., также являющийся распространителем белого порошка. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам ФСБ и попытался скрыться с места совершения преступления.

Новый День: Сотрудники УФСБ накрыли семью, изготовлявшую наркотики (ФОТО)

Завершающим этапом спецоперации стало задержание семейной пары в арендованном ими помещении, где были обнаружены средства изготовления и упаковки наркотических веществ, а также уже готовые к сбыту крупные партии наркотиков. В ходе опроса задержанные выдали еще два тайниковых схрона с закладками наркотического вещества общим весом более 4 кг.

Новый День: Сотрудники УФСБ накрыли семью, изготовлявшую наркотики (ФОТО)

Согласно заключению специалиста управления, все изъятые вещества являются синтетическим наркотиком. Общий вес изъятых наркотических веществ составил более 5 кг. Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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