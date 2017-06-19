В Сухом Логу заканчивается строительство дома для детей-сирот – подводят электричество

В Сухом Логу завершается строительство последних секций 99-квартирного дома для детей-сирот. Дом состоит только из однокомнатных квартир, полностью готовых к проживанию. Три секции из шести были построены и сданы еще в прошлом году, сейчас работы вышли на финальную стадию – к осени будут заселены практически все квартиры.

Сейчас специалисты Облкоммунэнерго прокладывают кабельную линию для постоянного энергоснабжения объекта. «Первые секции были подключены по действующей линии 0,4 кВ по временной схеме. Сейчас мы заканчиваем строительство кабельной линии к новой трансформаторной подстанции и к осеннему новоселью запитаем дом по постоянной схеме. Это дает гарантию бесперебойной подачи света и безотказной работы всех электроприборов», – сообщил начальник Сухоложского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Валерий Коковин.

Сухоложский дом для детей-сирот станет седьмым в списке социально-значимых объектов – многоквартирных домов и школ, подключенных Обкоммунэнерго с начала 2017 года. Такие работы идут по всей области.

«По социально значимым объектам, на которых работали наши специалисты, можно изучать географию региона. За эти полгода мы подключили среднюю общеобразовательную школу № 14 в Полевском, многоквартирный жилой дом в Ирбите, малоэтажку в Первоуральске и так далее. Каждый из них на особом контроле. Все этапы жёстко регламентированы от проекта до сдачи. Контроль ведется и за сроками исполнения, и за качеством работ», – отметила заместитель главного инженера по капитальному строительству АО «Облкоммунэнерго» Татьяна Лобастова.

Всего за 5 месяцев текущего года по инвестиционной программе объектов электросетевого комплекса Облкоммунэнерго фактически выполнено объектов на сумму свыше 85 млн руб.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.06.17

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