Понедельник, 19 июня 2017, 15:01 мск

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Картотеку арбитражного суда начали маркировать от ботов (СКРИН)

Картотеку арбитражного суда начали маркировать от ботов (СКРИН)

Картотеку арбитражных судов стали маркировать от ботов спецрисунками, энное количество из которых пользователь должен угадать самостоятельно, доказав что он настоящий, живой абонент сети Internet.

Отметим, что иконки на экране появляются не всегда, и пока не ясно, являются ли они элементом тестинга систем безопасности или очередной DDoS-атакой. Официальный представитель арбитражного суда Анастасия Грачева на данный момент была недоступна для комментария.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.06.17

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