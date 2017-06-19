Весь урожай под угрозой, ситуация критична: уральским аграриям мешает непогода

Средний Урал вновь готовится подтвердить старую аксиому о зоне рискованного земледелия. Из-за дождливой погоды в регионе отмечается критическое отставание в развитии сельскохозяйственных культур. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Национального союза агростраховщиков.

Как передает корреспондент NDNews.ru, неутешительные выводы были сделаны на основании космического мониторинга посевов в Уральском и Сибирском федеральных округах. «На Урале опасения вызывают центр, юго-запад и юго-восток Свердловской области, Челябинская область (за исключением южных районов) и западные районы Курганской области. Здесь темпы роста сельскохозяйственных культур на 10-20% ниже средних многолетних значений, – сообщил NDNews.ru президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. – Вызывает особую тревогу тот факт, что погодные аномалии в этом году совпали со снижением количества заключенных сельхозпроизводителями договоров с государственной поддержкой. Риски аграриев ничем не защищены, что однозначно скажется на их финансовом благополучии».

По словам Биджова, хуже всего ситуация обстоит на юге Омской области, где отставание в развитии культур достигает 20-30%. Также опасения вызывают Заиграевский район Бурятии, Забайкальский, Краснокаменский и Приаргунский районы Забайкальского края.

Одной из главных причин отклонений в развитии сельскохозяйственных культур стали резкие колебания суточных температур и другие погодные явления. В Бурятии и Забайкалье наблюдается дефицит влаги, а на Урале, наоборот, постоянно идут дожди. «В этом году аграриям, в лучшем случае, можно ориентироваться только на среднюю урожайность культур, – говорит Корней Биждов. – Перенос сроков сева из-за холодной весны уменьшает период созревания культур, что не способствует увеличению урожайности».

Напомним, в 2015 году, несмотря на дожди в летние месяцы, урожай в области вызрел неплохой. Но убрать его не успели, поскольку начались ливни, расквасившие поля и дороги, а потом рано выпал снег, начались холода. Зерновые и овощи погибли под плотным настом. В 2016 году Средний Урал ждала новая напасть – небывалая жара. Такого аграрии не видели больше 40 лет.

Зампредседателя Союза овощеводов Свердловской области Игорь Картузов отмечал «дичайшие погодные условия» и сообщал, что засуха 2016-го дала много свеклы, моркови и капусты, но убила картофель и привела к дефициту кормов. Уже осенью из-за непогоды едва не была сорвана уборочная кампания. В октябре и. о. министра АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов сообщал, что в регионе «похоронили» под снегом и дождями около 800 га картофеля, неубранными на тот момент также оставались около 1300 гектаров зерновых.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.06.17

Водитель Uber подрался с пассажирами (ВИДЕО). / В Сухом Логу заканчивается строительство дома для детей-сирот – подводят электричество. / Картотеку арбитражного суда начали маркировать от ботов (СКРИН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»