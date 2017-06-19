Дело о беспорядках в Рефтинском спецучилище направлено в суд

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Рефтинском специальном училище для малолетних преступников. Под суд отправлены пятеро молодых людей, организовавших бунт, сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По информации Следственного комитета, воспитанники училища 1999-2001 годов рождения обвиняются по ч.1 ст.212 УК РФ («Организация массовых беспорядков») и ч.2 ст.212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»). По версии следствия, 31 августа 2016 года и в последующие два дня из учреждения сбежали 50 подростков. Перед этим они отказались от приема пищи и устроили беспорядки. Некоторые забирались на крышу вещевого склада, другие били стекла и ломали мебель.

Причиной ЧП стало несогласие ряда воспитанников с правилами внутреннего распорядка, установленного в учреждении. Кроме того, подростки не хотели учиться и поэтому решили сорвать День знаний. Лица, организовавшие беспорядки и подстрекавшие своих сверстников, применили физическое насилие к преподавательскому составу. Во время погромов было уничтожено имущество на общую сумму свыше 250 тысяч рублей. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», – говорят в СКР.

В ведомстве добавляют, что по итогам расследования уголовного дела следователем СКР внесено представление в адрес областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Напомним, в сентябре прошлого года после беспорядков в Рефтинском спецучилище побывали члены СПЧ. Тогда уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков сказал, что причиной ЧП стало проникновение криминалитета, что и привело к дестабилизации обстановки. По его словам, на эту проблему никто толком внимания не обращал.

В областном полицейском главке, между тем, подчеркивали, что специальное училище находится в ведении министерства образования, и все вопросы к условиям содержания трудных подростков нужно адресовать чиновникам. Именно с учетом надзора со стороны министерства в училище нет охраны, как в пенитенциарных учреждениях. Хотя в учреждении содержатся не просто трудные подростки, а малолетние преступники, которые по разным причинам не могут быть отправлены в воспитательные колонии.

Следует отметить, что массовые побеги учащихся Рефтинского спецучилища – не редкость. Одно из таких ЧП случилось зимой 2015 года, после чего в отношении замдиректора по безопасности учреждения Сергея Бакшаева возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. В рамках расследования дела всплыла информация об истязании воспитанников училища. Воспитатель бил одного из подростков бильярдным кием и разделочной доской.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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