Шквалистый ветер оставил без света 14 тысяч уральцев, в том числе родное село Бориса Ельцина

Ураганный ветер в очередной раз оставил без света населенные пункты Среднего Урала.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации «МРСК-Урала» в общей сложности из-за непогоды сегодня электричество пропало в домах 14 тысяч граждан, проживающих в населенных пунктах Талицкого и Тугулымского районов. В их числе – малая родина первого президента России Бориса Ельцина – село Бутка.

Как пояснили NDNews.ru в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго», ветер повалил деревья, и одно из них упало на провода высокого напряжения – из строя вышла воздушная линия 10 кВ, ударом молнии разбило проходные изоляторы на двух трансформаторных подстанциях. Без света остались около тысячи потребителей в селе Бутка – обесточены были не только жилые дома, но и здания полиции, администрации, почты, пожарной охраны, школ и других социально значимых объектов.

В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Те не менее, специалисты остаются в режиме повышенной готовности, так как в области сохраняется неблагоприятный прогноз погоды.

Синоптики продлили действие штормового предупреждения в Свердловской области до 20 июня. В регионе ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град, порывистый ветер до 20-25 м/с. Сейчас на Среднем Урале идут сильные дожди, многие улицы городов затоплены.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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