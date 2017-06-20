Главного участника бойни в Цыганском поселке будут судить за мошенничество

Главного обвиняемого в организации массовых беспорядков в Цыганском поселке Екатеринбурга Дмитрия Пестрикова отдали под суд за мошеннические действия с недвижимостью. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся еще двое мужчин – Николай Богданов и Александр Ярошевич.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, троица обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По версии следствия, весной 2015 года Пестриков подыскал ведущего асоциальный образ жизни и злоупотребляющего спиртными напитками жителя Екатеринбурга, владеющего квартирой на улице Минометчиков. Он вошел к нему в доверие, предложил избавить от алкоголизма и помочь в трудоустройстве. Пестриков обманом получил ключи от квартиры, паспорт, а также документы о

праве собственности на жилье, которые передал Богданову. Тот в качестве подставного лица подыскал Ярошевича.

«После этого в паспорт собственника квартиры была вклеена фотография Ярошевича. Через нотариальную доверенность квартира была продана за 1,5 млн рублей. Полученными деньгами Пестриков, Богданов и Ярошевич распорядились по своему усмотрению, – отметила собеседница агентства. – В ходе следствия на квартиру был наложен арест, ущерб потерпевшему возмещен в полном размере. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет».

Напомним, происшествие в Цыганском поселке случилось 3 сентября 2016 года. Казак и бывший спецназовец Олег Шишов поссорился на празднике с цыганом Дмитрием Пестриковым, который является гражданским мужем дочери его друга – Александра Дутова. Причиной тому стала фраза Шишову, который отправил цыгана на три буквы. Дмитрий собрал группу знакомых и друзей, и на нескольких автомобилях прибыл к дому казака на улице Депутатской для разборок, в ходе которых началась стрельба. По сообщению МВД, в ходе перестрелки ранения получили от шести до восьми человек, двое погибли (27-летний десантник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов). После перестрелки все покинули место происшествия. Олег Шишов и Дутов-старший добровольно сдались полиции 5 сентября. Его и Дутова отпустили под подписку о невыезде. Родственник Александра, стрелявший по группе приехавших цыган, находится в розыске.

Вскоре силовики начали задерживать сторонников Пестрикова. Всего в ИВС доставили пятерых. СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ («Организация и участие в массовых беспорядках»). Процессуальное решение принято в отношении второй стороны конфликта – тех, кто приехал к дому казака Олега Шишова на разборки.

Недавно стало известно, что один из участников кровавой бойни в Цыганском поселке – Илья Ходаков, который находился в числе нападавших на дом казака Олега Шишова, найден мертвым в СИЗО. Из-за полученного на сходке ранения мужчина проходил лечение в медицинском учреждении следственного изолятора. Врачи констатировали у арестанта серьезную болезнь, подробности которой не раскрываются. Заболевание, как заявляют в СУ СКР по Свердловской области, и стало причиной смерти.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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