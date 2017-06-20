Мэрия объявила народное голосование за лучший логотип к 300-летию Екатеринбурга

Через неделю станет известна официальная эмблема 300-летия Екатеринбурга, которая будет определена народным голосованием. На суд горожанам предлагается пять дизайнерских работ, отобранных экспертной комиссией. Проголосовать за понравившийся логотип можно на сайте мэрии до 18 часов 26 июня.

Напомним, конкурс на лучший дизайн эмблемы к 300-летию Екатеринбурга стартовал в День города в 2016 году. С февраля по май конкурсная комиссия принимала заявки от профессиональных дизайнеров, после чего были отобраны пять лучших работ. Логотип, набравший наибольшее количество голосов горожан, станет символом празднования 300-летия Екатеринбурга, а также ляжет в основу единого стиля оформления мест проведения праздничных мероприятий в 2023 году. Автор лучшей работы получит приз – 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.06.17

Нижний Тагил и Челябинск вошли в десятку самых небезопасных городов России. / Состояние Димы Пескова остается средне тяжелым, диагноз «ветрянка» уточняется. / Мэрия Екатеринбурга объявила торги еще по 10 автобусным маршрутам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»