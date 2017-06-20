«Паводок пришел в июне»: на Урале из-за дождей затопило поселок, власти готовят эвакуацию (ФОТО)

В Алапаевском районе из-за обильных дождей ушел под воду поселок Махнево. В настоящее время затоплены мосты, улицы, из-за удара стихии размыло дороги, местные власти не исключают введения режима ЧС.

Как передает корреспондент NDNews.ru, осадки идут в Свердловской области с выходных и прекращаются лишь ненадолго. По словам уральцев, в некоторых районах региона начались наводнения. В частности, стихийное бедствие накрыло старейший поселок Махнево, который появился еще в XVII веке на Бабиновском тракте – первом пути из России в Сибирь. Сейчас здесь проживает более 3 тысяч человек.

Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии, на которых видно, что поднявшаяся вода затопила дворы, улицы, вплотную подошла к домам. На снимках со страницы газеты «Алапаевская искра» в «ВКонтакте» запечатлено, как некоторые асфальтированные дороги разрушены, при этом подтоплены автомобильные мосты. «Хуже всего ситуация в северной части поселка. Так, под воду ушел мост, который проложен над рекой Тагил. Есть еще путепровод на реке Казанке, там то же самое. Остается только подвесной мост. Так получилось, что сильного половодья этой весной не было у нас, паводок пришел только в июне. Вот такой парадокс, – подметил в разговоре с корреспондентом NDNews.ru местный краевед Владимир Кислых. – Но пока продукты в поселок доставляются. На крайний случай есть дежурная лодка».

По сообщению администрации Махневского МО, в настоящее время обсуждается вопрос о введении режима ЧС и эвакуации жителей, чьи дома пострадали от наводнения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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