К Чемпионату мира в Кольцово появятся дополнительные стойки паспортного контроля

В аэропорту Кольцово к ЧМ-2018 появятся дополнительные стойки паспортного контроля и пункты досмотра. Увеличение пропускной способности аэропорта обойдется в 24,5 миллиона рублей, источник финансирования – бюджет Российской Федерации.

Как указано в документации, в Кольцово для Пограничной службы ФСБ организуют 17 мобильных стоек: 11 на первом этаже и 6 на втором. В техзадании прописаны требования к стойкам по высоте и общему внешнему виду. Кроме того, систему видеонаблюдения дооснастят 9 камерами высокой четкости.

Для работы сотрудников Роспотребнадзора на первом этаже в зоне прилета установят тепловизор – такое устройство в екатеринбургском аэропорту уже есть, с помощью него, к примеру, в 2014 году выявляли туристов, подхвативших лихорадку Эбола. У Россельхознадзора появится еще один досмотровый столик, мобильная стойка и считыватель микрочипов для идентификации животных. Судя по всему, увеличене пропускной способности будет временным, в техзадании прописан демонтаж стоек. Добавим, похожее обновление ждет все аэропорты городов, принимающих ЧМ-2018.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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