В Нижнем Тагиле в результате ДТП погибла пожилая женщина-пассажир (ФОТО)

В результате столкновения двух автомобилей в Нижнем Тагиле сегодня утром погибла пожилая женщина.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областного управления ГИБДД, в 9:00 на перекрестке улиц Южный подъезд – Садоводов столкнулись «Рено» и грузовой автомобиль «Скания Р400». 75-летний водитель «Рено» при совершении левого поворота не предоставил преимущества в движении грузовику, который ехал навстречу в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП погибла женщина 1941 г.р. – пассажир легкового автомобиля. Водитель «Рено» госпитализирован с черепно-мозговой травмой. По факту ДТП будет проведено следствие.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 20.06.17

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