В Екатеринбурге наказали рублем чрезмерно настойчивого коллектора

В Екатеринбурге наказали сотрудника коллекторского агентства за чрезмерную настойчивость.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации УФССП по Свердловской области, мужчина звонил должнице несколько раз в сутки, хотя по новому законодательству должно быть не больше одного звонка. Женщина пожаловалась на него судебным приставам, а те подготовили постановление в суд. Коллектор признал свою вину, но подметил, что «мучил» должника, так как не мог донести всю необходимую информацию сразу. В то же время в телефонных беседах он называл свой псевдоним, а не конкретные данные – ФИО, что также является нарушением.

Коллектора признали виновным по ч. 1 ст.14.57 КоАП РФ и назначили ему штраф в 5 тысяч рублей.

Приставы напоминают, что по закону коллекторы не могут звонить должникам в рабочие дни с 22:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни с 21:00 до 09:00. Личные встречи допустимы 1 раз в неделю, телефонные переговоры – 1 раз в стуки, но не более 2 раз в неделю и не более 8 раз в месяц. Телеграфные, текстовые сообщения, передаваемые по интернету, допустимы не более двух раз в сутки, четыре раза в неделю, 16 раз в месяц.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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