Спектор объяснил, почему медкластер должны построить в Академическом

Почетный житель Свердловской области Семен Спектор объяснил, почему строить медкластер необходимо именно в Академическом районе. Дело не только в технической готовности нового района к такому проекту, но и в месторасположении – лечебные учреждения лучше размещать подальше от промзон, там, где благоприятная природная среда.

Заслуженный врач РСФСР, д.м.н., член Общественной палаты Свердловской области Семен Спектор прокомментировал идею о строительстве в Академическом медицинского кластера. По его мнению, в этом районе есть и благоприятная окружающая среда в силу особенностей расположения Академического, и высокий культурный уровень местного населения, что важно для медицины. Добавим, на прошедших общественных слушаниях по обновленной версии планировки первой очереди Академического было решено, что новая версия планировки предусматривает создание обширных зеленых зон, удобных и просторных общественных пространств, а также создание площадок для занятий спортом и активного отдыха. По сравнению с первоначальным проектом, увеличена доля объектов социальной инфраструктуры и рекреационных площадей. Помимо административного ядра, предусмотрены территории для строительства медицинского кластера и технопарка.

Напомним, строительство нового здания НИИ ОММ в рамках медицинского кластера может начаться уже в 2018 году при поддержке федерального финансирования. Как отметил Спектор, важно, чтобы доступность здравоохранения для пациентов была максимальной, квалификация медиков высокой, а материальная база современной. «Это действительно уникальный институт, но его материально-техническая база крайне устарела. Надо думать о том, чтобы возвести новое здание. И сразу предусмотреть всю специфику этого учреждения. Только тогда будет обеспечено будущее современного медицинского учреждения. Безусловно, это дорого. Но если уметь выбирать, что является главным, а что – второстепенным, то можно многое сделать. Медицина, безусловно, должна быть в приоритете», – считает заслуженный врач.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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