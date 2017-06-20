Носов запретил тагильчанам ездить по городу верхом и в санях

В Нижнем Тагиле ужесточаются правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в части предоставления услуг по катанию на животных.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе мэрии, отныне запрещается предоставление услуг по катанию на животных (верхом либо с использованием повозки, саней) на территориях общего пользования, за исключением автомобильных дорог, вне специально предусмотренных мест, а также на участках, принадлежащих учреждениям культуры, образования и здравоохранения.

В городе утверждены только четыре места для предоставления такого рода услуг. Среди них: участок проспекта Строителей от Театральной площади до дома № 5 и дома № 4 по проспекту Строителей, территория «Парка культуры и отдыха металлургов» на Тагилстрое, лесопарковая зона по улице Зари, располагающаяся за площадью Танкостроителей, зеленая зона по Ленинградскому проспекту, между улицами Володарского и Калинина (возле домов № 30 и № 32).

Кроме этого, желающие покатать детей на лошадках обязаны сообщать в мэрию о своих намерениях. Уведомление должно содержать данные хозяина животного (ФИО, адрес проживания, телефон) имя лица, которое непосредственно будет оказывать услугу, вид животного, количество животных, время и дату оказания услуги.

В случае нарушения правил виновные будут привлекаться к административной ответственности. Меры воздействия к ним могут быть применены со стороны сотрудников ГИБДД, квартальных и районных административных комиссий.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый день»

Нижний Тагил. Другие новости 20.06.17

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