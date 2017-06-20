Убытки муниципального транспорта Екатеринбурга составили 1,2 миллиарда рублей

Екатеринбургские депутаты сегодня заслушали отчет мэрии о работе муниципального транспорта за 2016 год. Как сообщил глава транспортного комитета Игорь Федотов, совместно МОАП, ТТУ и метрополитен заработали на перевозке пассажиров 3,8 миллиардов рублей, но общие расходы на содержание предприятий составили 5,3 миллиарда. Для покрытия убытков транспортников из казны было выделено 1,2 миллиарда рублей, в том числе 685 миллионов – за провоз льготников.

При этом объем перевозок на муниципальном транспорте постепенно снижается, в то время как на коммерческих маршрутках растет. В 2016 году МУПы перевезли 199 миллионов пассажиров (самым популярным транспортом остается метрополитен), частники – 133 миллиона. По словам Федотова, причина убытков кроется в разнице маршрутов. Например, городские автобусы обслуживают невыгодные социальные маршруты. Коммерсанты в свою очередь, работая на востребованных рейсах, часто скрывают прибыль за «серой» бухгалтерией. Исправить ситуацию может реформа маршрутной сети, отметил чиновник.

Однако не все депутаты согласились с этой мыслью. Справедливоросс Сергей Ковальковский заявил, что с отменой 15 дублирующих маршрутов примерно 20 миллионов пассажиров пересядут в муниципальный транспорт. Но у МОАП и ТТУ нет новых автобусов и трамваев, чтобы справляться с этой нагрузкой. Кроме того, депутат привел собственные расчеты, какую выручку должны получать МУПы с учетом тарифа 28 рублей – получилось 5,5 миллиарда рублей. «Хотелось бы знать, куда деваются 2 миллиарда», – задался вопросом депутат. Игорь Федотов объяснил, что на самом деле из-за провоза льготников перевозчики фактически получают за одного пассажира чуть более 19 рублей, отсюда и «выпадающие доходы».

Ковальковский заявил, что коммерческие перевозчики готовы работать даже по тарифу 18 рублей при условии отсутствия льготников. На что глава транспортного комитета отметил, что льготы отменять, конечно, нельзя. Но и без бюджетных компенсаций муниципальный транспорт существовать не может.

«Из года в год ситуация с муниципальным транспортом не меняется. И все из-за того, что смешивается социальная и коммерческая составляющая. Мое мнение – стоимость проезда должна быть единой и экономически обоснованной. Пока есть система с льготниками и непонятным ценообразованием, городской транспорт будет терпеть убытки», – прокомментировал единоросс Алексей Бородин.

Впрочем, другие народные избранники выступили в поддержку муниципальных транспортников и отметили, что нужно сокращать число коммерческих маршрутов. Депутат Олег Хабибуллин неожиданно признался, что ему импонирует подход бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, когда ставились жесткие условия для коммерсантов. «А сейчас у нас болото, в котором ничего не происходит», – резюмировал депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.06.17

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