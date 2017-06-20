Сержант-контрактник стал подозреваемым в деле об издевательствах над рядовым, который впоследствии покончил с собой

Сержанту-контрактнику, подозреваемому в превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий (п «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщила пресс-служба правозащитной организации «Зона права», сержант подозревается в издевательствах над рядовым, который впоследствии покончил с собой. Погибший – рядовой Денис Хамидуллин был призван из Пермского края и был обнаружен мертвым на контрольно-пропускном пункте в военном городке в Екатеринбурге 7 марта этого года. Правозащитная организация сообщает, что этому предшествовали издевательства со стороны командира отделения технических средств охраны роты обеспечения войсковой части № 47051 (с дислокацией в Екатеринбурге) Егора Сенаторова.

События, согласно данным следствия, развивались следующим образом. В декабре 2016 года рядовой Денис Хамидуллин заступил в суточный наряд по роте обеспечения в качестве караульного. По указанию начальства, якобы за нарушение воинской дисциплины, 19-летний солдат-срочник надел на себя защитный костюм, бронежилет и противогаз. Сержант Егор Сенаторов потребовал от Хамидуллина рассказать ему общие обязанности военнослужащего, предусмотренные Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ. Командир отделения остался недовольным ответом и заставил рядового принять упор лежа и выполнить отжимания от пола на вытянутых руках.

«Сенаторов поставил свою ногу на спину Хамидуллина и силой стал давить вниз, тем самым заставляя последнего прижиматься ближе к полу, а затем испытывать физические трудности для поднимания туловища вверх от пола», – отмечается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Затем Сенаторов заявил, что Хамидуллин должен повторно изучить общие обязанности военнослужащего, и предупредил, что спросит о них через полчаса. Второй ответ сержанту также не понравился. Тогда Сенаторов взял своей правой рукой голову Хамидуллина и наклонил ее вниз, после чего он нанес 4 удара по лицу и голове.

7 марта 2017 года Денис Хамидуллин заступил в суточный наряд в качестве контролера на контрольно-пропускный пункт в военном городке в Екатеринбурге. Через несколько часов дежурный по КПП обнаружил тело Хамидуллина.

«Имеются основания полагать, что гибель Хамидуллина может находиться в причинно-следственной связи с применением к нему издевательств и физического насилия со стороны Сенаторова», – подчеркнул следователь.

В отношении Сенаторова возбуждено уголовное дело (п «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает представитель потерпевшей стороны, адвокат Елена Макарова, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.06.17

Депутаты ЕГД – мэрии: не надо разжигать гражданскую войну расстеклением балконов!. / Убытки муниципального транспорта Екатеринбурга составили 1,2 миллиарда рублей. / «Сын просит купить портфель, а я не могу – незачем». Суд отказал в иске родителям дошкольников, не попавших в 1 класс из-за сайта госуслуг и зачисления «временщиков» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»