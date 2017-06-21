Возле Заречного столкнулись две легковушки, четыре человека пострадали

Возле Заречного столкнулись две легковушки, в результате ДТП травмы получили четверо.

Как передает корреспондент NDNews.ru, авария произошла минувшей ночью на 17 км автодороги Екатеринбург – Тюмень. 36-летний водитель автомобиля «Заз Шанс», двигаясь со стороны Екатеринбурга, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю – тоже «Заз Шанс», которым управлял мужчина 1986 года рождения. «В результате столкновения оба водителя и еще два пассажира – мужчины получили травмы. С переломами и ушибами все четверо доставлены в МСЧ-32 г. Заречный. Водитель автомобиля, который спровоцировал ДТП, пояснил, что не заметил автомобиль, который двигался во встречном направлении», – сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.06.17

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