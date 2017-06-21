В Невьянском районе нашли боеприпасы времен гражданской войны (ФОТО)

Житель деревни Кунара нашел на своем приусадебном участке тайник с боеприпасами. Как оказалось, под деревенским домом хранились граната позапрошлого века и патроны начала ХХ в.

В дежурную часть полиции обратился владелец дома в деревне Кунара. Мужчина рассказал, что разбирал дровяник на приусадебном участке и обнаружил тайник с боеприпасами, среди которых есть предмет, похожий на гранату. На место выехали полицейские и бойцы Росгвардии, мужчина и его мать были эвакуированы.

«При установлении обстоятельств обнаружения тайника выяснилось следующее. В 2010 году житель Екатеринбурга купил дом в деревне Кунара, постепенно облагораживал и благоустраивал строение и участок. В этот день он при разборе старой деревянной постройки обнаружил, что в бревне под самой крышей сделана ниша, которая прикрыта дощечкой. Внутри лежал сверток, обернутый мешковиной. Мужчина достал его, развернул и обнаружил предмет, похожий на гранату, завернутый в газету, датированную 1878 годом, и 56 патронов», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Специалисты-взрывотехники установили, что в тайнике была граната Миллса английского производства разработки 1915 года выпуска, находившаяся на предохранителе, 49 патронов Remington калибра 7,62 мм 1906 года разработки и 7 патронов того же калибра неустановленного производства.

Боеприпас уничтожили за пределами деревни. По факту обнаружения «клада» идет проверка, службой участковых уполномоченных будет установлено, кто владел домом в начале XX века и какую историю может таить этот схрон. Сотрудники территориального ОВД расценивают поступок гражданина как добровольную сдачу оружия и боеприпасов. После окончания проверочных мероприятий ему планируется выплатить денежное вознаграждение в соответствии с расценками, установленными правительством Свердловской области.

Невьянск, служба информации РИА «Новый День»

Невьянск. Другие новости 21.06.17

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