В Камышлове прокурор добился ухода со службы неопытного вице-мэра

В Камышлове уволился по собственному желанию замглавы администрации, которого ранее требовала отправить в отставку прокуратура: чиновник не соответствовал квалификационным требованиям.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе облпрокуратуры, Сергей Сухогузов был принят на должность главного специалиста административно-правового отдела администрации 4 августа 2014 года, а уже 3 октября 2014 года – назначен на должность замглавы администрации Камышловского городского округа. Между тем для такого назначения необходим стаж муниципальной службы не менее 6 лет или стаж работы по специальности в сфере экономики не менее 7 лет. Как установила прокуратура, на момент назначения стаж госслужбы Сергея Сухогузова составлял 1,1 года, стаж работы по специальности («экономика») – 2 года 9 месяцев, что свидетельствует о несоответствии его квалификационным требованиям, установленным по данной должности.

В связи с этим прокуратура обратилась в Камышловский районный суд с требованием к администрации расторгнуть трудовой договор с данным чиновником. Райсуд требования прокурора удовлетворил, но администрация муниципалитета обжаловала его в Свердловский областной суд. Несмотря на то, что судебное решение еще не вступило в законную силу, Сухогузов уже уволен с занимаемой должности на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по инициативе работника).

Камышлов, Служба информации РИА «Новый День»

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