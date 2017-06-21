Дмитрия Нагиева подозревают в запрещенной рекламе (ФОТО)

Радиостанцию «Новое радио» подозревают в трансляции ненадлежащей рекламы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующий опрос размещен на сайте УФАС по Свердловской области. «В Екатеринбурге «Новое радио» сменило «Радио Maximum». Использован ли в рекламе «Новое радио 90,8 FM» непристойный и оскорбительный образ?» – на этот вопрос 13 % респондентов ответили положительно (пока проголосовали всего 16 человек). Если рекламу признают ненадлежащей, рекламодателю грозит штраф до 500 тысяч рублей.

«Новое радио» развивает команда, ушедшая с «Русского радио» после конфликта акционеров. В рекламной кампании иронически обыгрывался отказ от «Русского радио». Например, пишет «Коммерсантъ», в одном из видеороликов со слоганом «Переезжай на «Новое»!» грузчики перетаскивают граммофон в грузовик, которым управляет Дмитрий Нагиев, бывший голос «Русского радио» и его премии «Золотой граммофон».

На радиостанции изданию заявили, что есть «много иных объективных показателей роста и объема аудитории», в частности, быстрое увеличение числа подписчиков сообществ «Нового радио» в соцсетях.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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