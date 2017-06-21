В Качканаре осужден местный житель, искусавший полицейского

В Качканаре осужден мужчина, укусивший полицейского за палец.

Следствием и судом установлено, что утром 13 декабря 2016 года подсудимый в пьяном состоянии находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые потребовали от мужчины предъявить документы,, и проследовать для составления протокола в здание МО МВД РФ «Качканарский». Данное требование тот выполнить отказался и, в целях воспрепятствования законной деятельности стражей порядка, укусил одного из них за безымянный палец и мизинец левой кисти. Полицейскому были причинены физическая боль и телесные повреждения в виде укушенной раны.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Качканар, Служба информации РИА «Новый День»

Качканар. Другие новости 21.06.17

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