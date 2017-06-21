Школьника, убившего пьяницу-мать, наказали домашним затворничеством

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу 15-летнего школьника – сына директора гипермаркета стройматериалов «Дом», который убил свою мать и на угнанной машине сбежал в Челябинск.

Как передает корреспондент NDNews.ru, подросток избежал уголовной ответственности. Эпизод об убийстве был исключен по причине возраста преступника. Как показала экспертиза, школьник расправился с матерью в состоянии аффекта. Ответственность за такое злодеяние наступает с 16 лет, пояснял ранее руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Игорь Юдин. Вместе с тем, следователь снял с подростка также обвинения в краже и, в конечном счете, вышел в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого мер воспитательного воздействия, поскольку ранее он не был судим. Судебная инстанция удовлетворила это прошение.

Таким образом, убийце вынесено предупреждение. Служители Фемиды обязали школьника отправиться под надзор территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Он сможет продолжить обучение в школе, при этом обязан в течение 2,5 лет находиться дома с 21:00 до 07:00.

Напомним, кровавая семейная трагедия на Уралмаше разыгралась в ночь с 28 на 29 ноября. 15-летний Данил искромсал ножом собственную 46-летнюю мать, после чего сбежал к отцу, который жил отдельно. Подросток рассказал ему о случившемся, и мужчина вызвал полицию. Следствие установило, что мать и сын часто ссорились из-за пристрастия женщины к спиртному. В ту злополучную ночь она вновь выпивала, в ходе конфликта ударила сына ножом по руке, но мальчик выхватил нож и нанес женщине несколько ударов. Выехавшие на место преступления полицейские обнаружили на балконе тело хозяйки квартиры, мальчика отправили под домашний арест. Но позже он сбежал, оставив на своей личной страничке «ВКонтакте» статус «прощайте котаны» и разместив пост следующего содержания: «Мы еще встретимся в этой жизни. Если только повезет. Живите дальше. Забудьте просто обо мне и все. Я ведь просто биомусор». Позже его задержали в Челябинске, куда он укатил на машине матери.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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