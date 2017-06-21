На 15 студентов один учебник: в свердловских техникумах выявили более 400 нарушений

В свердловских техникумах и колледжах прокуратура выявила более 400 нарушений прав студентов. Учащимся не хватает учебных материалов, им не выплачиваются стипендии, при этом сокращаются сроки приема заявлений о зачислении абитуриентов.

Как сообщила NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, одно из распространенных и вопиющих нарушений – элементарное отсутствие учебников. Так, в Уральском радиотехническом колледже им. Попова и Полевском многопрофильном техникуме им. Назарова на 15 учащихся приходится по 1 учебнику по общеобразовательным дисциплинам.

«Вместе с тем локальные нормативные акты образовательных организаций неправомерно сокращали сроки приема заявлений о зачислении абитуриентов, требовали предоставления дополнительных документов и справок. Выявлены нарушения по выплате стипендий. Например, учащимся Полевского многопрофильного техникума им. Назарова на протяжении двух лет выплата стипендии неоднократно задерживалась от одного до трех месяцев», – отметила собеседница агентства.

Кроме того, техникумы и колледжи не оказывали финансовой помощи студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или одного из них. В учреждениях вводили дисциплинарные наказания за прогулы и академическую задолженность. Со стороны министерства общего и профессионального образования области контроль за соблюдением законодательства за образовательными организациями ослаблен.

По результатам проверок прокуратуры внесено 155 представлений, возбуждено 115 дел об административных правонарушениях, в суды направлен 21 иск. 14 руководителей предостережены о недопустимости нарушения закона. Особо отличившиеся ректора привлечены к ответственности.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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