В Ивделе после ливней остаются под водой 16 жилых домов и больше 50 дворов

В Ивделе, часть которого после обильных осадков ушла под воду, остаются затопленными 16 жилых домов и 53 подворья. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По информации спасателей, 21 июня уровень воды снизился на 17 сантиметров. Но некоторые местные жители по-прежнему не могут вернуться в свои дома. Накануне с затопленной территории к родственникам были эвакуированы 22 человека, в том числе 14 детей. Сейчас в городе продолжают работать и оказывать людям помощь сотрудники МЧС и представители местной администрации. Людей перевозят на моторных лодках. Всего в ликвидации последствий наводнения в Ивдельском городском округе задействованы более 20 человек. На случай возможной эвакуации жителей организован пункт временного размещения на базе местной школы № 1. Социально-значимых объектов на подтопленной территории нет.

Также снижается уровень воды в реке Тагил, которая вышла из берегов в поселке Махнево. Здесь под водой остается один двор на улице Комсомольской и низководный мост.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.06.17

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