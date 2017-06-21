Бывший сити-менеджер Ревды вернулся в мэрию Екатеринбурга

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб назначил нового председателя комитета промышленной политики и развития предпринимательства. Им стал Михаил Матафонов, сменивший на этом посту Дмитрия Мамина, передает корреспондент NDNews.ru.

Матафонов уже возглавлял данное подразделение мэрии с 2007 по 2012 годы. Затем он был избран главой администрации Ревды и проработал в этом качестве до августа 2016 года. После выборов в местную думу были внесены поправки в устав Ревды, упразднившие пост сити-менеджера. Сейчас администрацию Ревды возглавляет мэр Ирина Тейшева.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Михаил Матафонов окончил Свердловский государственный педагогический институт по специальности «учитель географии и биологии средней школы» и аспирантуру Института экономики УрО РАН. Он является кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономической теории. Прошел путь от заведующего отдела до заместителя директора департамента в бывшем министерстве экономики и труда Свердловской области. После чего в 2007 году был принят на должность главы комитета промышленной политики администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.06.17

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