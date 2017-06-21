Уральские мужики нашли десятикилограммовый мешок кредиток (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга обнаружили десять килограммов кредиток банка «Траст» – многие из них еще действующие.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инкассаторскую сумку, полную пластиковых карт, два жителя города нашли еще в воскресенье в одном из дворов по улице Советской. Взвесив клад, насчитали 10 кг и 100 граммов. Рассортировали карты и стали выяснять, как вернуть их банку. Но звонки по телефону, указанному на кредитках, остались без ответа – номер недействителен.

Вопросов стало еще больше. Приехавшие на вызов полицейские задали еще один: почему о находке товарищи не сообщили сразу. Впрочем, карт пока никто не хватился. Банк, который их выпустил, с екатеринбуржцами сейчас работает лишь онлайн. Но не исключено, что карты могли быть выброшены при закрытии офисов. И хотя никакой ценности клад не несет – без активации это лишь пластик, а не копилка, – кредитки принято утилизировать по-другому.

Уничтожением ненужных карт в крупных банках, как правило, занимается целый отдел. В день через ножницы его сотрудников может пройти несколько сотен невостребованных кредиток – ведь эта процедура обязательна. Ну а судьба этих карт теперь в руках полиции. Которая пообещала нашедшим проблемы из-за того, что они не сообщили в органы в день, когда обнаружили находку.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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