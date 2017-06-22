Ребенку, сломавшему ногу около больницы, медики заплатят 35 тысяч рублей

В Кировграде медиков обязали выплатить 3-летнему ребенку, который сломал ногу на территории городской больницы, компенсацию морального вреда.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел 2 марта этого года. В тот день пешеходные дорожки около Кировградской ЦГБ покрылись льдом, представители больницы не посыпали их песком. В результате трехлетний ребенок в районе приемного покоя поскользнулся и упал. При падении он получил перелом костей правой голени со смещением.

«Прокуратура в интересах несовершеннолетнего направила в Кировградский городской суд иск к медицинскому учреждению о взыскании компенсации морального вреда. Требования прокуратуры удовлетворены. С больницы в пользу ребенка взыскано 35 тысяч рублей», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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