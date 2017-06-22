Четверг, 22 июня 2017, 10:24 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

Мэрия Екатеринбурга организует День города за 27 миллионов рублей

Мэрия Екатеринбурга организует День города за 27 миллионов рублей

Управление культуры администрации Екатеринбурга объявило конкурс по выбору организатора Дня города. Согласно документам на сайте госзакупок, максимальная стоимость муниципального контракта составляет 27 миллионов рублей. В прошлом году бюджет праздника составил 24 миллиона, передает корреспондент NDNews.ru.

Техническое задание аукциона раскрывает праздничную программу 294-летия Екатеринбурга. С 5 по 20 августа в городе пройдет велогонка, фестиваль еды «Гастроном», легкоатлетический марафон «Европа-Азия», конкурс «Мисс Екатеринбург – 2017», уличный баскетбольный турнир, парусная регата, фестиваль авторской песни, концерт Уральского филармонического оркестра в Историческом сквере, прием почетных граждан, театральный фестиваль «Лица улиц», молодежный танцевальный фестиваль «Dancекб».

На День города, 19 августа, никаких новинок не предполагается. Будет чемпионат по лыжероллерам Свердловской области, выставка ретроавтомобилей, поэтический марафон в Литературном квартале, праздник цветов, выставка кошек, конкурс «Городская свадьба», спортивные соревнования на улице Пушкина, интерактивная выставка «Екатеринбург-300», этнографический музей под открытым небом «Русская изба», концерт песен Beatles и еще с десяток различных фестивалей, знакомых зрителям по прошлому году. В Историческом сквере с 19:00 до 21:30 состоится гала-концерт с участием приглашенной звезды. Завершится праздник 15-минутным фейерверком.

Все мероприятия должен организовать победитель конкурса. Итоги аукциона будут подведены 14 июля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.06.17

МВД Киргизии заблокировало здание с офисами российских СМИ. / «Победу» оштрафовали за отсутствие места для пассажира с билетом на рейс Екатеринбург – Сочи. / «Патриоты России» могут выдвинуть в губернаторы Евгению Чудновец.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Екатеринбург, все новости

Анонсы событий /

Дополнение к анонсам

В субботу в центре Екатеринбурга перекроют движение и не будут продавать алкоголь

Уикенд в Екатеринбурге /

Абсурдные «Трансформеры», военная драма про СС и комедия про старение актера – кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Отель «внезапно» отдали в госсобственность, журналистам разрешили зайти внутрь: подробности обысков в Бишкеке (ФОТО)

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

На Урале двое налетчиков ограбили видеомагазин ради 2 тысяч рублей

МВД Киргизии заблокировало здание с офисами российских СМИ

«Победу» оштрафовали за отсутствие места для пассажира с билетом на рейс Екатеринбург – Сочи
Все новости

Новости партнеров