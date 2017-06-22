Мэрия Екатеринбурга организует День города за 27 миллионов рублей

Управление культуры администрации Екатеринбурга объявило конкурс по выбору организатора Дня города. Согласно документам на сайте госзакупок, максимальная стоимость муниципального контракта составляет 27 миллионов рублей. В прошлом году бюджет праздника составил 24 миллиона, передает корреспондент NDNews.ru.

Техническое задание аукциона раскрывает праздничную программу 294-летия Екатеринбурга. С 5 по 20 августа в городе пройдет велогонка, фестиваль еды «Гастроном», легкоатлетический марафон «Европа-Азия», конкурс «Мисс Екатеринбург – 2017», уличный баскетбольный турнир, парусная регата, фестиваль авторской песни, концерт Уральского филармонического оркестра в Историческом сквере, прием почетных граждан, театральный фестиваль «Лица улиц», молодежный танцевальный фестиваль «Dancекб».

На День города, 19 августа, никаких новинок не предполагается. Будет чемпионат по лыжероллерам Свердловской области, выставка ретроавтомобилей, поэтический марафон в Литературном квартале, праздник цветов, выставка кошек, конкурс «Городская свадьба», спортивные соревнования на улице Пушкина, интерактивная выставка «Екатеринбург-300», этнографический музей под открытым небом «Русская изба», концерт песен Beatles и еще с десяток различных фестивалей, знакомых зрителям по прошлому году. В Историческом сквере с 19:00 до 21:30 состоится гала-концерт с участием приглашенной звезды. Завершится праздник 15-минутным фейерверком.

Все мероприятия должен организовать победитель конкурса. Итоги аукциона будут подведены 14 июля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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