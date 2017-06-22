На Урале двое налетчиков ограбили видеомагазин ради 2 тысяч рублей

Ивдельский городской суд вынес приговор по уголовному делу Сергея Коренева и Александра Котова. Мужчины ограбили видеомагазин, избив продавца.

Как передает корреспондент NDNews.ru, преступление было совершено весной этого года. Двое налетчиков в масках ворвались в магазин «Видео плюс» в Ивделе. Александр Котов потребовал от продавца выручку и ударил его рукояткой пневматического пистолета по голове. В это время Коренев взял из кассы 1,9 тысячи рублей. После этого грабители скрылись на автомобиле ВАЗ-2114. Очевидец снял на видеорегистратор машину преступников, поэтому найти злоумышленников не составило труда. Вскоре налетчики были задержаны, сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Александру Котову наказание в виде 3 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, Сергею Кореневу – 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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