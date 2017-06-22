В субботу в центре Екатеринбурга перекроют движение и не будут продавать алкоголь

В эту субботу, 24 июня, в Екатеринбурге частично перекроют центр – легкоатлеты пробегут эстафету «Юность» по улице Бориса Ельцина и проспекту Ленина. Также из-за Дня молодежи будет ограничена продажа алкоголя.

Согласно информации на сайте горадминистрации, 24 июня с 10 до 14 часов будет закрыто движение по проспекту Ленина от Пушкина до Московской; по улице 8 Марта от Бориса Ельцина до Ленина и по улице Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта. При этом движение по Ленина – Сакко и Ванцетти будет сохранено.

Кроме того, из-за мероприятий ко Дню молодежи 24 июня в центре запретят торговать алкоголем. Спиртное не будут продавать в магазинах, которые находятся в пределах улиц: Ленина – Пушкина – Малышева – 8 Марта, Саперов – Большакова, Царской – Дзержинского – Пролетарской – Первомайской, а также в ЦПКиО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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