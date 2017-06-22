Екатеринбургская аптека заплатит 10 тысяч рублей за перекраску фасада и зеленый крест

Администрация Октябрьского района Екатеринбурга назначила одной из местных аптек штраф в размере 10 тысяч рублей за самовольное изменение фасада.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, юридическое лицо – ООО «Афина» – заплатит 10 тысяч рублей за нарушение правил благоустройства. Владельцы аптеки, расположенной на улице Восточной, 13, перекрасили часть фасада из желто-бежевого в белый цвет и установили светящийся короб в форме креста. В мэрии подчеркивают, что юрлицо не имело на это разрушительных документов, что противоречит правилам.

Добавим, что здание на Восточной, 13, даже не входит в перечень из 2065 домов, расположенных рядом с Центральным стадионом и маршрутами клиентских групп ФИФА, которые включены в специальный реестр мэрии с фотографиями и рекомендациями собственникам, что необходимо исправить в фасадах.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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