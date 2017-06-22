Четверг, 22 июня 2017, 12:33 мск

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Тагильчанин, из-за курения которого погибли его мать и сестра, избежал тюрьмы

Тагильчанин, из-за курения которого погибли его мать и сестра, избежал тюрьмы

В Нижнем Тагиле вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР, ранее подсудимый жил в одной квартире со своей матерью, сестрой и маленькой племянницей. У мужчины были сразу две вредные привычки – он злоупотреблял спиртным и периодически курил в постели. В конце концов это привело к трагедии. Однажды ночью в результате тления непогашенной сигареты загорелся диван, огонь перекинулся на другую мебель. Из-за возникшего задымления окисью углерода и продуктами горения отравились насмерть мать и сестра мужчины. Племянницу спасли врачи.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом того, что другие родственники погибших не настаивали на строгом наказании, суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с наложением на него ряда ограничений.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 22.06.17

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