В Березовском фитнес-клуб закрыли из-за громкой музыки

В Березовском после вмешательства прокуратуры закрыли фитнес-клуб «Инстинкт», который находился в цокольном этаже жилого дома. Тренировки под громкую музыку проходили здесь каждый день и мешали жильцам. Суд запретил владельцу клуба деятельность.

В прокуратуру Свердловской области поступило коллективное обращение жильцов многоквартирного дома на улице Красных Героев в Березовском. Они были недовольны громкой музыкой, которая каждый день и вечер доносилась из фитнес-клуба «Инстинкт», расположенного в цокольном этаже. Замеры показали, что по вечерам уровень шума в квартирах составил 56 дБА, то есть превысил установленные нормативы. При этом фитнес-программы с использованием музыкального сопровождения проводились в клубе ежедневно до 22 часов.

«Согласно требованиям санитарных норм и правил, размещение предприятий с музыкальным сопровождением в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания запрещено. Кроме того, положениями санитарно-эпидемиологического законодательства установлено, что граждане, находясь в своем жилище, вправе пользоваться тишиной и покоем как в ночное, так и в дневное время», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После обращения прокуратуры Березовский городской суд удовлетворил требования искового заявления. Суд запретил владельцу фитнес-клуба – индивидуальному предпринимателю – осуществлять деятельность фитнес-клуба, связанную с музыкальным сопровождением.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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