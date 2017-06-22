Пьяный житель Первоуральска обесточил десяток домов, утащив электрооборудование под напряжением 6 кВ

Пьяный житель Первоуральска чудом выжил, пытаясь ограбить энергетиков. Он голыми руками скрутил предохранители с электрооборудования, находящиеся под напряжением 6 000 вольт. Без света в итоге остался десяток многоквартирников. Коммунальщики недоумевают: то, ради чего дебошир рисковал жизнью, стоит копейки.

Вчера вечером в Первоуральске несколько многоквартирников остались без света. Как оказалось, виной тому – грабитель, проникший на три энергообъекта Облкоммунэнерго: вскрыл две подстанции, а на третьем – в распределительном пункте – его застали электромонтеры.

«Когда бригада прибыла на место, злоумышленник перерезал кабель. Наши сотрудники закрыли его в помещении и вызвали полицию. Удалось поймать нарушителя благодаря сигналам от жителей, у которых пропал свет. Первый звонок поступил от жильцов дома на Трубников около 14:00, к тому же люди сообщили, что видели выходящего из трансформаторной подстанции мужчину в кепке. Специалисты тут же выехали на место и обнаружили, что ТП действительно вскрыта и вынесены высоковольтные предохранители. Через несколько часов исчезло электроснабжение в районе улиц Гагарина-Ватутина. Там оказались обесточены не только жилые дома, но и детсад, лицей, военкомат, магазины. Мы проверили и эту подстанцию – она тоже оказалась взломана. И уже в распределительном пункте – он расположен рядом взяли грабителя, что называется, с поличным», – рассказал начальник Первоуральского РКЭС АО «Облкоммунэнергор» Александр Скачко.

Мужчина был пьян, внятно объяснить свой поступок не смог даже полицейским. У него нашли особые ключи, которыми он открывал замки, ножницы по металлу и другие специнструменты. Энергетики предполагают, что к преступлению он готовился заранее и имеет навыки работы с электрооборудованием. Тем не менее, по словам энергетиков, предохранители – они были под напряжением 6000 вольт – мужчина скручивал голыми руками и только чудом остался жив. Специалисты недоумевают, зачем первоуральцу понадобилось так рисковать – стоимость высоковольтных предохранителей невелика, а кабель сдать непросто.

В итоге первоуральцу придется отвечать на хищение и за свое неадекватное поведение – он успел оскорбить не только энергетиков, но и полицейских. Добавим, что оба случая отключения электричества по вине грабителя обошлись без серьезных последствий. Однако на восстановление электроснабжения понадобилось около трех часов.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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