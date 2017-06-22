Четверг, 22 июня 2017, 12:33 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

В Каменске-Уральском иномарку намотало на столб, погиб пассажир (ФОТО)

В Каменске-Уральском иномарку намотало на столб, погиб пассажир (ФОТО)
Фото пресс-службы ГИБДД

На Среднем Урале легковой автомобиль буквально намотало на опору ЛЭП. В результате ДТП погиб пассажир, водитель получил тяжелые травмы.

Новый День: В Каменске-Уральском иномарку намотало на столб, погиб пассажир (ФОТО)

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла на улице Кадочникова в Каменске-Уральском. 25-летний водитель «Тойота Витц» не справился с управлением и врезался в электроопору. «В результате ДТП на месте происшествия до приезда скорой помощи скончался 28-летний пассажир, шофер с тяжелыми травмами доставлен в городскую больницу. Машина получила значительные механические повреждения и восстановлению не подлежит, – отмечают в ведомстве. – В лечебном учреждении у водителя взята кровь, по результатам исследования которой будет определено, был ли он пьян».

Новый День: В Каменске-Уральском иномарку намотало на столб, погиб пассажир (ФОТО)

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.06.17

Пьяный житель Первоуральска обесточил десяток домов, утащив электрооборудование под напряжением 6 кВ. / В Березовском фитнес-клуб закрыли из-за громкой музыки. / Тагильчанин, из-за курения которого погибли его мать и сестра, избежал тюрьмы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Екатеринбург, все новости

В мэрии Екатеринбурга создана рабочая группа для подготовки к губернаторским выборам

В Тагиле отец малолетнего пациента избил детского хирурга – СК ведет проверку

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Грустные вести из Путинграда: на УВЗ разочарованы Ростехом – рабочим режут премии и сверхурочные

Внимание! Екатеринбуржцев начали «разводить» на деньги под предлогом реновации

В Екатеринбурге вводят «сухой закон» на время выпускных вечеров
Все новости

Новости партнеров