В Каменске-Уральском иномарку намотало на столб, погиб пассажир (ФОТО)

На Среднем Урале легковой автомобиль буквально намотало на опору ЛЭП. В результате ДТП погиб пассажир, водитель получил тяжелые травмы.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла на улице Кадочникова в Каменске-Уральском. 25-летний водитель «Тойота Витц» не справился с управлением и врезался в электроопору. «В результате ДТП на месте происшествия до приезда скорой помощи скончался 28-летний пассажир, шофер с тяжелыми травмами доставлен в городскую больницу. Машина получила значительные механические повреждения и восстановлению не подлежит, – отмечают в ведомстве. – В лечебном учреждении у водителя взята кровь, по результатам исследования которой будет определено, был ли он пьян».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.06.17

Пьяный житель Первоуральска обесточил десяток домов, утащив электрооборудование под напряжением 6 кВ. / В Березовском фитнес-клуб закрыли из-за громкой музыки. / Тагильчанин, из-за курения которого погибли его мать и сестра, избежал тюрьмы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»