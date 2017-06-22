Четверг, 22 июня 2017, 12:32 мск

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Свердловские энергетики призвали молодежь не лазить по столбам ЛЭП ради селфи

Свердловские энергетики призвали молодежь не лазить по столбам ЛЭП ради селфи

Свердловские энергетики вновь напоминают молодым людям, что «покорение» опор линии электропередачи ради экстремальных ощущений и публикации в социальных сетях необычного селфи – распространённая причина получения электротравмы.

«Накануне сотрудники ОАО «МРСК Урала» обнаружили в интернет-сети еще одного юного блогера, который намеревался стать популярным за счет публикации в социальных сетях видео с опоры ЛЭП. Юноша размещает фотографии и видеоролики в своих аккаунтах в «ВКонтакте», Instagram и на канале youtube.com, помечая их соответствующими хештегами #руфер, #руфинг и т.д. Сам молодой человек из Каменска-Уральского, учится в одной из школ города. Сейчас энергетики устанавливают контакт с родителями и учителями подростка, чтобы они могли объяснить молодому человеку о реальной опасности получения серьезной электротравмы», – сообщили в МРСК Урала.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.06.17

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