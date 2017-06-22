Свердловские энергетики призвали молодежь не лазить по столбам ЛЭП ради селфи

Свердловские энергетики вновь напоминают молодым людям, что «покорение» опор линии электропередачи ради экстремальных ощущений и публикации в социальных сетях необычного селфи – распространённая причина получения электротравмы.

«Накануне сотрудники ОАО «МРСК Урала» обнаружили в интернет-сети еще одного юного блогера, который намеревался стать популярным за счет публикации в социальных сетях видео с опоры ЛЭП. Юноша размещает фотографии и видеоролики в своих аккаунтах в «ВКонтакте», Instagram и на канале youtube.com, помечая их соответствующими хештегами #руфер, #руфинг и т.д. Сам молодой человек из Каменска-Уральского, учится в одной из школ города. Сейчас энергетики устанавливают контакт с родителями и учителями подростка, чтобы они могли объяснить молодому человеку о реальной опасности получения серьезной электротравмы», – сообщили в МРСК Урала.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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