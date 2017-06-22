В Екатеринбурге вводят «сухой закон» на время выпускных вечеров

Завтра в Екатеринбурге пройдут выпускные вечера у одиннадцатиклассников. Правоохранительные органы попытаются сделать все, чтобы мероприятия прошли без пьянства.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, 23 июня в уральской столице пройдет основная масса выпускных вечеров. В праздничных мероприятиях собираются принять участие более 200 одиннадцатых классов из 447 школ – это порядка 5000 выпускников, а также их родители и учителя. Охранять порядок будут как полицейские, так и представители ЧОПов. «Накануне во всех школах сотрудники ПДН и участковые провели инструктажи с педагогами и представителями родительских комитетов о том, как провести выпускной без эксцессов и нарушений общественного порядка. С работниками торговых точек, расположенных вблизи учебных учреждений и в местах организации выпускных вечеров, полицейские также провели беседы. Продавцы предупреждены об ответственности за нарушения правил торговли, связанные с продажей алкоголя. В органы исполнительной власти и местного самоуправления направлены предложения о введении запрета на продажу спиртного вблизи мест проведения торжеств», – отмечают в ведомстве.

В полиции напоминают бывшим школьникам, что им еще рано распивать спиртное, и если их поймают в нетрезвом виде, то могут привлечь к административной ответственности. Наказание за это грозит и родителям выпускников.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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