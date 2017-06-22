В Тагиле отец малолетнего пациента избил детского хирурга – СК ведет проверку

Следственный комитет начал проверку по факту резонансного нападения на врача детской поликлиники.

СУ СКР по Свердловской области по Свердловской области (СО по Ленинскому району города Нижний Тагил) проводят доследственную проверку по информации о причинении телесных повреждений хирургу детской поликлиники, на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле. Предположительно, инцидент произошёл 20 июня 2017 года. Родитель одного из малолетних пациентов ворвался в кабинет детского хирурга в тот момент, когда он осуществлял приём, и нанес медику удар рукой в область головы. По предварительной информации, потерпевшему был причинён перелом челюсти. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также мотив действий злоумышленника. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение – возбуждать уголовное дело или отказать в возбуждении.

Нижний Тагил, служба новостей РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 22.06.17

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