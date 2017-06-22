На железнодорожной станции Екатеринбурга задержали 18 тонн подозрительного мяса

В Екатеринбурге сотрудники регионального управления Россельхознадзора задержали партию замороженного мяса, прибывшего из Санкт-Петербурга по странной логистике. По документам продукция должна быть доставлена автомобильным транспортом, но она доехала до Урала по железной дороге.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства, основанием для внеплановой проверки послужил сигнал из ФСБ. Силовики сообщили об отправке вагона с животноводческой продукцией со станции Санкт-Петербург – Сортировочный-Московский на станцию Аппаратная (Екатеринбург). Вагон поступил по транспортной накладной № ЭЕ 443017. По документу грузоотправителем указано ООО «Транскомсервис» (Санкт-Петербург), а грузополучателем – ООО «Логистик Транс». 19 июня в ходе рейда вагон был вскрыт, в нем были обнаружены замороженные говядина и свинина общим весом около 18 тонн. Груз сопровождался ветеринарными свидетельствами с указанием вида транспорта «автомобильный», отметка о погрузке в автотранспорт поставлена 9 июня 2017 года. Погрузка в железнодорожный транспорт проводилась 10 июня, но без присутствия специалистов Россельхознадзора. Отметки о досмотре мяса отсутствуют.

Компании «Логистик Транс» выдано предписание с требованием предоставить документы, подтверждающие транспортную схему доставки груза. Партию замороженного мяса пока отправили на изолированное хранение в склады грузополучателей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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