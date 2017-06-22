Бывший депутат Госдумы от Свердловской области может возглавить РАН

Уральский ученый, член президиума Российской академии наук и бывший депутат Государственной думы от Свердловской области Валерий Черешнев выдвинут кандидатом на пост президента РАН.

Об этом сообщил заместитель главного ученого секретаря президиума Николай Долгушкин на заседании комитета по образованию в Госдуме, передает РИА «Новости». Прием кандидатур на пост президента Академии наук продлится до 25 июля. Выборы пройдут 25 сентября. Пока известно имя только одного кандидата – 72-летнего Валерия Черешнева, который возглавлял Уральское отделение РАН с 1999 по 2008 годы, а с 2007 по 2016 год был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» и председателем думского комитета по образованию и науке. Валерий Черешнев – специалист в области экологической иммунологии, автор и соавтор более 700 научных работ, в том числе 34 монографий, 29 изобретений и патентов.

Напомним, в начале июня в Госдуму внесли законопроект о новом порядке избрания президента РАН, согласно которому выбирать главу Академии наук будут простым большинством, а не 2/3 голосов, как сейчас, а избранного главу должно утверждать не правительство, а президент России. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что выдвигать кандидатов на должность главы РАН должен не глава государства, а сами академики.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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