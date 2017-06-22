Четверг, 22 июня 2017, 14:33 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

В Серове частная автошкола торговала свидетельствами без обучения водителей

В Серове частная автошкола торговала свидетельствами без обучения водителей

В Серове к суду привлечены учредитель и директор частной автошколы, продававших «корочки» без проведения занятий и сдачи экзаменов. Обвиняемые предлагали свои услуги водителям, которые хотели получить официальный документ для допуска к сдаче на права в гостехнадзоре, чтобы управлять самоходными машинами – в основном квадроциклами и болотоходами.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, незаконный бизнес процветал в учреждении дополнительного профессионального образования «Серовский учебный центр». По версии следствия, сообщники продавали свидетельства о прохождении обучения, а вырученные деньги распределяли между собой. С апреля 2014 года по апрель 2015 года руководители автошколы незаконно выдали 87 фиктивных документов об образовании и получили 649 тысяч рублей. Теперь им инкриминируются преступления по пунктам «а», «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ – «коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, за незаконные действия, в крупном размере», и ч. 1 ст. 327 УК РФ – «подделка и сбыт поддельных документов». Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой, материалы направлены в Серовский районный суд.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 22.06.17

За два часа в Екатеринбурге выявили свыше 20 нарушений водителями такси. / Избитого детского врача из Нижнего Тагила срочно прооперировали – у него серьезно повреждено лицо. / Бывший депутат Госдумы от Свердловской области может возглавить РАН.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Екатеринбург, все новости

За два часа в Екатеринбурге выявили свыше 20 нарушений водителями такси

Избитого детского врача из Нижнего Тагила срочно прооперировали – у него серьезно повреждено лицо

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Бывший депутат Госдумы от Свердловской области может возглавить РАН

На пороге Ревун прокуратура закрыла два детских палаточных лагеря

На железнодорожной станции Екатеринбурга задержали 18 тонн подозрительного мяса
Все новости

Новости партнеров