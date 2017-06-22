В Серове частная автошкола торговала свидетельствами без обучения водителей

В Серове к суду привлечены учредитель и директор частной автошколы, продававших «корочки» без проведения занятий и сдачи экзаменов. Обвиняемые предлагали свои услуги водителям, которые хотели получить официальный документ для допуска к сдаче на права в гостехнадзоре, чтобы управлять самоходными машинами – в основном квадроциклами и болотоходами.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, незаконный бизнес процветал в учреждении дополнительного профессионального образования «Серовский учебный центр». По версии следствия, сообщники продавали свидетельства о прохождении обучения, а вырученные деньги распределяли между собой. С апреля 2014 года по апрель 2015 года руководители автошколы незаконно выдали 87 фиктивных документов об образовании и получили 649 тысяч рублей. Теперь им инкриминируются преступления по пунктам «а», «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ – «коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, за незаконные действия, в крупном размере», и ч. 1 ст. 327 УК РФ – «подделка и сбыт поддельных документов». Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой, материалы направлены в Серовский районный суд.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 22.06.17

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