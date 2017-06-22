Авиакомпания Azur Air на сутки задерживает рейс из Екатеринбурга во Вьетнам (СКРИН)

Вылет рейса в Нячанг должен был состояться 23 июня в 03:35, однако авиакомпания перенесла его на сутки – теперь туристы вылетят только ночью 24 июня. Турагенты сообщают, что некоторые клиенты уже выехали в аэропорт, поскольку живут не в Екатеринбурге. Заселят ли их в отель, неизвестно, представители туроператора пока не отвечают. Прибытие туристов из Вьетнама также задерживается.

Согласно информации онлайн-табло Кольцово, рейс Azur Air ZF 9643 должен был вылетать в Нячанг 23 июня в 03:35, однако из-за позднего прибытия самолета вылет задерживается на сутки – туристы отправятся на отдых только 24 июня в 02:45.

Как пишут в группе для турбизнеса турагенты, изначально при формировании тура в строке время вылета вообще значилось – 22 июня в 19:35, затем оператор Anex Tour, консолидатор рейсов, изменил время вылета на 23 июня. Но об этом туристов предупредили заранее. А вот о переносе сроков тура еще на сутки – никто не знал.

«До Анекса не дозвониться, туристы едут в аэропорт, потому что живут от Екатеринбаргу в 500 километрах. Заселят же туристов в отель бесплатно?» – спрашивает турагент.

Ответить на этот вопрос пока некому. На горячей линии оператора Anex Tour действительно не берут трубку.

Добавим, что рейс Azur Air из Нячанга в Екатеринбург также задержан: туристы вернутся с отдыха 24 июня, а не 23-го.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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